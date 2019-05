Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso dauert ein Mond-Tag rund einen Monat? Wir hatten in der Antwort auf die Frage "Auf der Mondoberfläche können am Tag Temperaturen von 100 Grad Celsius herrschen. Wie konnten die Apollo-Astronauten das aushalten?" kurz erwähnt, dass ein Tag auf dem Mond rund einen Monat dauert. Tatsächlich dreht sich auch der Erdtrabant nicht nur um die Erde (und mit dieser um die Sonne), sondern auch um die eigene Achse, so dass die Sonne im Laufe eines Mondtages immer über anderen Regionen hoch am Himmel steht. Die Rotation des Mondes um die Erde und um die eigene Achse ist jedoch gekoppelt: Bei einer Umrundung der Erde dreht sich der Mond auch einmal um die eigene Achse. Ansonsten würden wir nämlich nicht immer nur eine Seite des Mondes sehen können. Von Mittag (also dem Sonnenhöchststand an einem Ort) bis zum nächsten Mittag vergehen auf dem Mond etwa 29,5 Erdtage. Dies ist rund zwei Erdtage länger als der Mond für eine Umdrehung um die eigene Achse benötigt, weil im Laufe von rund vier Wochen sich auch Mond und Erde auf ihrer Bahn um die Sonne weiterbewegt haben und sich daher die Position der Sonne am Himmel verändert hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.