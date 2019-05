Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es sein, dass ein supermassereiches Schwarzes Loch dreimal so groß werden kann wie der Abstand Pluto-Sonne? Als Grenze eines Schwarzen Lochs gilt in der Regel der sogenannte Ereignishorizont, nach dessen Überschreiten es für niemanden mehr ein Zurück gibt - auch für das Licht nicht. Den Radius dieses Ereignishorizonts bezeichnet man (für statische Schwarze Löcher) als Schwarzschild-Radius. Wie groß dieser Radius ist, hängt von der Masse des Schwarzen Lochs ab. Pluto ist zwischen 30 und 40 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Das Schwarze Loch in Messier 87, dessen Schatten man jüngst beobachten konnte (siehe: Event Horizon Telescope: Der Schatten des Schwarzen Lochs von M87 vom 10. April 2019), hat einen Schwarzschild-Radius von ungefähr 120 Astronomischen Einheiten - also tatsächlich den etwa dreifachen Abstand Sonne-Pluto. Es gibt sogar noch deutlich massereichere Schwarze Löcher, die daher einen sehr viel größeren Schwarzschild-Radius haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.