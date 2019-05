Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist die Krümmung des Raums? Die Krümmung des Raums spielt in der modernen Beschreibung der Welt durch die allgemeine Relativitätstheorie Einstein eine wesentliche Rolle, da darin die Gravitation eben genau als Krümmung des Raums erklärt wird. Man kann sich eine solche Krümmung aber nur schwer vorstellen. Am einfachsten versucht man dies mit einer Analogie: Eine gekrümmte Fläche kennt jeder. Eine Fläche, in grober Näherung beispielsweise ein Blatt Papier, ist ein zweidimensionales Objekt, das aber durchaus in einer dritten Dimension gekrümmt sein kann. Wir leben allerdings in einer dreidimensionalen Welt, so dass die Krümmung unseres Raums sich nicht in unseren drei Dimensionen bemerkbar macht, sondern in einer weiteren Dimension. Und dies können wir uns als dreidimensionale Lebewesen nicht wirklich veranschaulichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.