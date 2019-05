Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Da es keine Plattentektonik gibt, müssten nicht alle Berge auf dem Mars schon durch Erosion abgetragen sein? Es gab auf dem Mars lange Zeit Vulkanismus, durch den gewaltige Vulkane entstanden sind und in den frühen Jahren hat vermutlich Wasser tiefe Schluchten geschaffen. Alle diese Strukturen sind nicht so schnell durch Erosion zu zerstören - insbesondere nicht durch Winderosion. Die Atmosphäre des Mars ist nämlich im Vergleich zur Erdatmosphäre äußerst dünn, so dass Wind auf dem Roten Planeten weitaus weniger "Kraft" hat als Wind auf der Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.