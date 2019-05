Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, dass es Meteoroiden aus Antimaterie gibt? Materie und Antimaterie zerstrahlen, wenn sie sich begegnen. Die Signatur solcher Strahlung hat man gesucht, bislang aber nicht gefunden, weshalb man davon ausgeht, dass es in unserer galaktischen Umgebung keinerlei Antimaterie geben kann. Man hat auch noch nie Hinweise auf Atomen oder Molekülen gefunden, die aus Antimaterie bestehen. Ein Meteoroid aus Antimaterie müsste in einem Antimaterie-Sonnensystem entstanden sein - und dies in unserer Milchstraße. Aus den oben genannten Gründen erscheint es daher wenig plausibel, dass es Meteoriden aus Antimaterie geben sollte, die durch das Sonnensystem fliegen und eventuell auf der Erde niedergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.