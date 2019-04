Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist momentan die vielversprechendste Antriebstechnologie alternativ zum Raketenantrieb? Um eine vergleichsweise große Masse möglichst schnell auf eine hohe Geschwindigkeit zu bringen, gibt es im Grunde genommen noch keine Alternative zum chemischen Raketenantrieb. Wenn man allerdings etwas Zeit hat, ist ein Ionenantrieb eine gute Wahl: Dabei wird ionisiertes Gas elektrisch auf ein hohe Geschwindigkeit beschleunigt und dann ins Weltall ausgestoßen. Dadurch bekommt die Sonde einen leichten Schub in die Gegenrichtung. Der Vorteil dieses Antriebs liegt darin, dass er im Vergleich zu herkömmlichen Treibstoffen etwa zehnmal effektiver ist und man so beim Start der Sonde Treibstoff und damit Startgewicht sparen kann. Allerdings hat der Ionenantrieb auch einen Nachteil: Die Beschleunigung ist nur sehr gering, man muss also lange warten, um eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Ein Ionenantrieb wurde schon bei verschiedenen Sonden eingesetzt, andere Entwicklungen, wie etwa Sonnensegel, sind noch in der Entwicklungsphase, werden aber auch nicht schnell hohe Geschwindigkeiten erlauben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.