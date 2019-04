Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurde bereits eine Sonde in die Atmosphäre des Jupiters gestürzt, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen? Ja, die NASA-Sonde Galileo hatte eine kleine Tochtersonde dabei, die vor der Ankunft abgekoppelt wurde und in die Jupiteratmosphäre eingedrungen ist. Sie trat am 7. Dezember 1995 mit einer Geschwindigkeit von rund 170.000 Kilometern pro Stunden in den Atmosphäre ein und war dabei Temperaturen von über 10.000 Grad Celsius ausgesetzt. Sie konnte beispielsweise Messungen über die Windverhältnisse in den tieferen Regionen liefern. Der Funkkontakt brach schließlich etwa eine Stunde nach Eintritt in einer Tiefe von 160 Kilometern bei einem Druck von 22 bar und einer Außentemperatur von 152 Grad Celsius ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.