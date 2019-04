Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie ist der Asteroidengürtel entstanden? Nach der aktuellen Auffassung der Astronomen ist der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zusammen mit den Planeten in einer Scheibe aus Staub und Gas entstanden, die sich um die junge Sonne gebildet hatte. Doch während sich an anderen Stellen viele einzelne Brocken zu größeren Planeten vereinigen konnten, wurde dies im Asteroidengürtel durch den in der Nähe entstehenden Riesenplaneten Jupiter verhindert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.