Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist der Ereignishorizont des Schwarzen Lochs in M 87? Gestern wurde das erste Bild des Schattens eines Schwarzen Loch vorgestellt (siehe Event Horizon Telescope: Der Schatten des Schwarzen Lochs von M 87). Beobachtet wurde dabei das Zentrum der elliptischen Riesengalaxie Messier 87 in rund 55 Millionen Lichtjahren Entfernung. Der Ereignishorizont des Schwarzen Lochs von M 87, also der Grenze, nach deren Überschreiten es kein Zurück mehr gibt, ist etwa 2,5-mal kleiner als der sichtbare Schatten und hat einen Durchmesser von knapp 40 Milliarden Kilometer. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.