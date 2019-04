Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind heiße Jupiter ihren Muttersternen so nahe? Die Planetenklasse der "heißen Jupiter" kennt man erst seitdem man Planeten auch in anderen Sonnensystemen aufgespürt hat. In unserem Sonnensystem gibt es nämlich keine heißen Jupiter. Bei diesen handelt es sich um Gasriesen, vergleichbar mit unserem Jupiter, die in nur sehr geringem Abstand um ihren Stern kreisen. Über ihre Entstehung gibt es zwei Theorien: Sie können entweder in größerer Entfernung von ihrem Stern entstanden und dann ins Innere des Systems migriert sein oder aber sie sind dort entstanden, wo man sie gegenwärtig beobachtet. Aktuell tendiert man eher zu der Auffassung, dass die Gasriesen in deutlich größerem Abstand von ihrer Sonne entstanden sind und dann - etwa durch Wechselwirkungen mit anderen Planeten, Objekten oder der protoplanetaren Gas- und Staubscheibe - ins Innere wanderten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.