Warum sind Standardkerzen so genau berechenbar und könnten nicht dadurch auch Fehler passieren? Eine "Standardkerze" ist in der Astronomie ein Stern oder Objekt, dessen Helligkeit man - etwa durch Beobachtungen in unserer eigenen Galaxie oder durch theoretische Überlegungen - genau zu kennen glaubt. Entdeckt man solche Objekte dann in anderen Galaxien, weiß man wie hell sie wirklich sind und kann dann aus ihrer Helligkeit am Himmel auf ihre Entfernung schließen. Die wohl bekanntesten Standardkerzen sind die sogenannten Cepheiden, eine besonderer Typus veränderlicher Sterne oder auch bestimmte Supernova-Explosionen. Natürlich überprüfen Astronomen ständig, ob ihre Vorstellungen von diesen Objekten stimmen und man versucht sich bei der Entfernungsbestimmung durch den Vergleich verschiedener Standardkerzen oder durch den Vergleich mit anderen Methoden zur Entfernungsbestimmung abzusichern. Ganz sicher vor Fehlern ist man da natürlich nicht, bislang deutet aber nichts auf größere Ungenauigkeiten hin.