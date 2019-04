Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man schon andere Objekte im Kuipergürtel wie Sedna gefunden? Das Objekt Sedna wurde 2003 entdeckt. Seine Bahn kennt man inzwischen recht genau und weiß daher, dass es weit außerhalb des Kuipergürtels um die Sonne kreist. Man kennt inzwischen zahlreiche Objekte, die auf recht langgestreckten Bahnen die Sonne umrunden und sich so sehr weit von der Sonne entfernen. Die Klassifikation dieser Objekte ist noch nicht endgültig geregelt. So gibt es beispielsweise die Klasse der "Sednoiden", in die man Objekte mit einer Periheliondistanz von mehr als 50 Astronomischen Einheiten und einer großen Halbachse ihrer Umlaufbahn von mehr also 150 Astronomischen Einheiten einordnet. Von diesen sind bislang nur drei bekannt, man vermutet aber noch deutlich mehr. Legt man die Kriterien nicht ganz so streng aus, sind "da draußen" noch zahlreiche weitere Objekte bekannt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.