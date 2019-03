Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurde das Universum bei der Rekombination durchsichtig oder undurchsichtig? Als Epoche der Rekombination bezeichnet man in der Kosmologie eine Phase nach der anfänglichen Nukleosynthese, also der Entstehung der ersten Elemente im Universum. Gemeint ist der Zeitpunkt, in der sich die zuvor entstandenen Elektronen und Atomkerne zu Atomen verbunden haben. Da es dadurch dann keine freien Elektronen mehr gab, konnten die Photonen des Lichts nicht mehr an diesen gestreut werden und das Universum wurde somit für elektromagnetische Strahlung durchsichtig. Die Rekombination ereignete sich rund 400.000 Jahre nach dem Urknall - und weiter können wir daher im elektromagnetischen Bereich des Lichts auch nicht zurückschauen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.