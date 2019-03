Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso fahren die Marsrover so langsam? Weil der Weg, den ein Rover auf dem Mars fahren soll, immer wieder im Vorfeld von der Erde aus festgelegt werden muss, damit er nicht gegen Hindernisse wie größere Steine fährt. Wegen der Entfernung von Erde und Mars können Rover nicht "live" gefahren werden, da der Austausch von Informationen zwischen Erde und Mars zu dauert. Das Betriebsteam muss also im Vorfeld Fotos der Rovers auswerten und auf dieser Grundlage einen Weg festlegen, den der Rover gefahrlos zurücklegen kann. Der Marsrover Curiosity kann schon etwas autonomer agieren und in manchen Fällen selbst entscheiden, wodurch er etwas schneller vorangekommen (siehe: Marsrover Curiosity: Erste selbstständige Fahrt auf dem Mars vom 28. August 2013) Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.