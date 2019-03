Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte eine Kerze in der Schwerelosigkeit, etwa auf der ISS, dauerhaft brennen? Grundsätzlich spricht da nichts gegen, solange die Sauerstoffversorgung sichergestellt ist. Allerdings unterscheidet sich das Aussehen der Kerzenflamme deutlich von dem Aussehen auf der Erde: Auf der Erde steigt nämlich beim Brennen leichtere heiße Luft nach oben und kühlere Luft strömt nach. Doch im All gibt es kein "oben", so dass die Flamme kugelförmig wird. Die uns von der Erde vertraute gelbliche Farbe stammt von Russpartikeln, die in der Flamme verbrennen. Im All funktioniert das Nachströmen von Sauerstoff deutlich weniger effektiv und die Flamme wird weniger heiß. Wegen der niedrigeren Temperatur kann sich kein Russ bilden, die Flamme ist daher blau. Das Foto zeigt eine Kerzenflamme auf der ISS. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.