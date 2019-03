Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Maßnahmen werden gegen den sogenannten Weltraumschrott unternommen? Man versucht Weltraumschrott heute in erster Linie zu vermeiden, indem man für jedes Objekt, das ins All geschossen wird, auch eine Entsorgungsstrategie festlegt. So werden beispielsweise Satelliten nach Ende ihrer Lebensdauer gezielt zum Absturz gebracht, bevor sie außer Kontrolle geraten. Man experimentiert auch mit Sonden, die manövrierunfähige Satelliten einfangen und gezielt zum Absturz oder auf eine Umlaufbahn bringen können, auf der sie nicht stören. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.