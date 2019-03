Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, Asteroiden dadurch zu beobachten, dass sie Sterne verdecken? Ja, das ist möglich und ist für viele lichtschwache Asteroiden sogar die einzige Möglichkeit, etwas mehr über sie zu erfahren. Bedecken diese nämlich von der Erde aus gesehen einen entfernten Stern, lässt sich aus dem Verlauf der Lichtkurve (also dem Verlauf der beobachteten Helligkeit des Sterns während des Vorüberziehens) etwas über die Form oder auch das eventuelle Vorhandensein von Monden ablesen. Solche Bedeckungen sind in der Regel nur in einem sehr schmalen Streifen zu sehen und oft sind die Vorhersagen auch recht ungenau, so dass es ein großes Netzwerk an Beobachtern bedarf, um diese Ereignisse zu beobachten. Amateurastronomen leisten hier daher wichtige Beiträge, siehe dazu etwa die Website der International Occultation Timing Association (IOTA), die auch eine europäische Sektion haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.