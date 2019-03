Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange können Menschen in Schwerelosigkeit überleben? Wenn es nur um die Schwerelosigkeit geht, gibt es kein bekanntes Limit: Auf der Internationalen Raumstation ISS haben Astronauten schon für ein Jahr gelebt. Welche Langzeitfolgen der längere Aufenthalt in Schwerelosigkeit aber hat, wird gegenwärtig noch untersucht - auch mit Hinblick auf beispielsweise bemannte Mars-Missionen. Entscheidend für das Überleben ist, dass der Mensch atmen kann und das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Verlässt ein Astronaut ohne Schutzanzug die Raumstation, würde er schon nach wenigen Sekunden bewusstlos. Würde er schnell genug wieder an Bord der Station geholt, wäre er vermutlich noch zu retten, aber schon nach wenigen Minuten käme jede Hilfe zu spät. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.