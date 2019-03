Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Merkur soll heller sein als Sirius. Das sah aber in den letzten Tagen nicht so aus! Die Helligkeit von Merkur am nächtlichen - oder besser: morgendlichen oder abendlichen - Himmel schwankt stark und hängt davon ab, in welcher Position Planet, Sonne und Erde gerade zueinander stehen. So kann er durchaus heller sein, als der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund, doch muss das nicht immer der Fall sein. Zudem sieht man Merkur nur dicht über dem Horizont, was für die Beobachtung auch nicht ideal ist und ihn durch Extinktion noch lichtschwächer macht. In den letzten Februartagen erschien Merkur am Himmel tatsächlich weniger hell als Sirius. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.