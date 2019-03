Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist absolute und scheinbare Helligkeit? Die scheinbare Helligkeit eines Sterns ist die auf der Erde gemessene Helligkeit des Sterns. Dabei wird oft noch zwischen der visuellen und der photographischen scheinbaren Helligkeit unterschieden, da Auge und Filme ja eine unterschiedliche Empfindlichkeit aufweisen. Bei der scheinbaren Helligkeit wird also nicht berücksichtigt, wie weit ein Objekt eigentlich von uns entfernt ist. Ein helles entferntes Objekt kann an unserem Himmel genauso hell erscheinen, wie ein lichtschwaches Objekt in nur geringer Entfernung. Um zu wissen, wie hell ein Objekt tatsächlich ist, benötigt man die absolute Helligkeit: Unter ihr versteht man die Helligkeit, die ein Stern in einer Entfernung von 10 Parsec (1 Parsec sind 3,26 Lichtjahre) haben würde. Wichtig ist dazu also die Kenntnis der genauen Entfernung eines Objekts. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.