Ist die Erde eine perfekt runde Kugel? Nein, alles andere als das, auch wenn sie aus dem All auf den ersten Blick so erscheint. Wen man aber genauer hinschauen könnte, würde man sehen, dass die Erde durch ihre Rotation leicht abgeplattet ist. Doch auch damit nicht genug: Die Masse auf der Erde ist nicht gleichmäßig verteilt, was sich beispielsweise im Schwerefeld unseres Planeten bemerkbar macht. Nimmt man dieses zur Grundlage, erhält man ein leicht kartoffelförmiges Objekt, das - mit stark überhöhten Unterschieden - als "Potsdamer Schwerekartoffel" bekannt wurde (siehe dazu etwa: Erde: 100 Jahre Potsdamer Schweresystem vom 28. Dezember 2009).