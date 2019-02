Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum funkeln Sterne? Das typische Funkeln von Sternen wird durch die Luftunruhe in der Erdatmosphäre verursacht. Dadurch kommt es zu lokalen Änderungen des Brechungsindexes, wodurch das Licht des Sterns leicht abgelenkt wird. Dies sehen wir dann als Funkeln. Man nennt dieses Phänomen Szintillation. Aus dem All wird man daher auch kein Funkeln der Sterne beobachten können. Planeten des Sonnensystem funkeln übrigens in der Regel auch von der Erdoberfläche aus beobachtet nicht, weil sie uns deutlich näher sind und man sie deswegen nicht nur als Lichtpunkte (wie die Sterne), sondern als ausgedehnte Objekte sehen kann, auf die sich die Szintillation nicht so deutlich auswirkt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.