Warum ist der Merkur so selten zu sehen, wann ist er sichtbar? Merkur ist der sonnennächste Planet des Sonnensystems und umrundet unseren Zentralstern in nur knapp 88 Tagen. Seine Nähe zur Sonne bedeutet, dass er - von der Erde aus betrachtet - sich immer relativ nahe an der Sonne befindet und der Sonne am Himmel folgt oder ihr vorauseilt. Merkur ist damit nur kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang zu sehen. Zudem ist er nicht sonderlich auffällig, so dass schon etwas Übung dazugehört, um ihn in der Dämmerung aufzuspüren. In der zweiten Februarhälfte ist der Merkur übrigens am Abendhimmel über dem Westhorizont zu sehen.