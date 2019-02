Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch eine Nachtruhe auf der ISS oder arbeitet man im Schichtbetrieb? Die Besatzung der Internationalen Raumstation folgt in der Regel einem festen Arbeitsplan mit Arbeits- und Ruhezeiten und auch Freizeit. Dabei richtet man sich nach der Universal Time, also der Zeit, die beispielsweise in London gilt. Natürlich kann es Abweichungen geben, wenn etwa Raumfrachter ankommen oder andere dringende Arbeiten anstehen. Dann werden schon einmal Sonderschichten nötig. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.