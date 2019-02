Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stammt Oumuamua aus der Milchstraße oder kommt das Objekt gar aus einer anderen Galaxie? Damit ein Objekt das Gravitationsfeld einer Galaxie verlassen kann, sind recht extreme Ereignisse erforderlich: Entweder muss es beispielsweise in die Nähe des Zentrums der Galaxie geraten und durch die gravitative Wechselwirkung mit dem dortigen Schwarzen Loch aus der Galaxie katapultiert werden oder aber es wird bei einer Galaxienkollision aus der Galaxie gerissen. Ist es dann erst einmal im intergalaktischen Raum, müsste es erst einmal auf eine andere Galaxie treffen, um dort als "Besucher aus einer anderen Galaxie" aufzutauchen. Von daher ist es praktisch ausgeschlossen, dass ein Objekt wie ʻOumuamua, das dem inneren Sonnensystem vor etwas mehr als einem Jahr einen kurzen Besuch abgestattet hat, aus einer anderen Galaxie stammt. Der Ursprung wird in unserer Milchstraße in einem anderen Sternsystem zu suchen sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.