Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich, dass sich mehr als ein Planet in der habitablen Zone eines Sterns befindet? Auf jeden Fall! Bei der habitablen Zone handelt es sich um die Region um einen Stern, in der es auf der Oberfläche eines Planeten oder Mondes theoretisch flüssiges Wasser geben könnte. Abhängig davon, wie man ihre Ausdehnung genau definiert und welche Annahmen man macht, handelt es sich dabei um eine relativ breite Region um eine Sonne. In unserem Sonnensystem dürften außer der Erde auch noch Mars und viele Objekte des Asteroidengürtels in der habitablen Zone liegen. Die Venus liegt vermutlich leicht außerhalb. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.