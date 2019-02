Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es nicht riskant, einen für die Erde gefährlichen Asteroiden durch Beschuss abzulenken? Wie man einen Asteroiden, der sich auf Kollisionskurs zur Erde befindet, am besten ablenkt, ist den Wissenschaftlern noch nicht ganz klar. Das gilt insbesondere für den Fall, wenn der Asteroid erst sehr kurz vor dem möglichen Einschlag entdeckt wird. Hat man ausreichend Zeit, dürfte es in der Regel reichen, den Asteroiden in weiter Entfernung nur ein klein wenig abzulenken, damit er die Erde verfehlt. Und dies könnte man mit weniger destruktiven Methoden erreichen, als durch Beschuss. Hat man diese Zeit nicht und ist eine deutlich stärkere Ablenkung nötig, bleibt eventuell nur eine solche Lösung. Ob dies klappt, wollen die Raumfahrtagenturen durch Tests an Asteroiden ausprobieren. Dabei wählt man natürlich Objekte aus, die durch diese Tests nicht auf einen Kollisionskurs zur Erde gelangen können. Parallel ist es natürlich auch wichtig, die Asteroiden besser zu erforschen, um auch ihre Beschaffenheit sicher einschätzen zu können. Denn es würde wenig helfen, wenn ein Asteroid durch den Beschuss zerbricht und dann eine ganze Wolke größerer Brocken auf die Erde zusteuert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.