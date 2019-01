Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass ein Planet aus einem anderen Sonnensystem durch eine Kollision in unser Sonnensystem gelangt? Durch eine Kollision wohl eher nicht, allerdings ist es durchaus vorstellbar, dass Planeten durch gegenseitige gravitative Wechselwirkungen abgelenkt und aus ihrem Geburtsplanetensystem geschleudert werden. Besonders in der Entstehungsphase des Planetensystems kann es rund um eine junge Sonne nämlich sehr turbulent zugehen. Diese ins All katapultierten Planeten könnten dann theoretisch auch in unser Sonnensystem eindringen. Ein Beispiel dafür, dass so etwas tatsächlich passiert, ist - in kleinerem Maßstab - der interstellare Asteroid ʻOumuamua, der Ende 2017 entdeckt wurde. Er scheint um einen anderen Stern entstanden zu sein, ist in unser Sonnensystem eingedrungen und verlässt es nun gerade wieder. Die Frage nach durch das All vagabundierenden Planeten wurde auch diskutiert, weil man in Sternhaufen Planeten entdeckt hatte, die zu keiner Sonne zu gehören schienen. Siehe dazu etwa den Beitrag: Extrasolare Planeten: Unzählige Planeten ohne Sonne? vom 19. Mai 2011. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.