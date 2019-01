Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Zeit benötigt die Sonne für eine Umdrehung um die eigene Achse? Diese Frage lässt sich nicht mit nur einer Zahl beantworten, da unsere Sonne kein fester Körper, sondern ein gewaltiger Gasball ist. Sie dreht sich an verschiedenen Breitengraden unterschiedlich schnell: Am Äquator braucht die Sonne für eine Umdrehung etwa 25 Tage und neun Stunden, am 75. Breitengrad hingegen sind es rund 31 Tage und 19 Stunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.