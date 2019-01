Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat das Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 einen offiziellen Namen? Nein, noch nicht. Die offizielle Bezeichnung lautet bislang (486958) 2014 MU 69 , wobei 486958 die offizielle Kleinplanetennummer des Objekts ist. Der in den Medien - und auch vom Team der Mission New Horizons - immer wieder verwendete Name "Ultima Thule" ist ein inoffizieller Spitzname, den das Missionsteam dem Objekt vor dem Vorüberflug gegeben hat. Es war immer geplant, nach dem Vorüberflug der für die Benennung zuständigen Internationalen Astronomischen Union einen offiziellen Namen vorzuschlagen. Nach deren Regeln erhalten Objekte des Kuipergürtels Namen, die aus der Mythologie stammen und etwas mit Schöpfung zu tun haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.