Die Erde wird von zahlreichen Satelliten umkreist. Warum sieht man die nicht auf Bildern der Erde von der ISS? Zunächst einmal sind Satelliten sehr klein und müssten der ISS schon sehr nahe kommen, um auf den Bildern erkennbar zu sein. Zudem müssten auch ihre Bahnen so verlaufen, dass sie überhaupt ins Blickfeld der ISS geraten können. Da ist rund um die Erde immer noch sehr viel Platz. Und noch ein wichtiger Punkt kommt hinzu: Die ISS befindet sich in einem vergleichsweise niedrigen Orbit: Mit einer Höhe von nur rund 400 Kilometern gibt es recht wenig Satelliten, die in noch geringerer Höhe um die Erde kreisen. So haben beispielsweise die Iridium-Satelliten eine Höhe von 780 Kilometern, die Satelliten des Satellitennavigationssystems Galileo haben eine Bahnhöhe von über 23.000 Kilometern und die geostationären Fernseh- und Wettersatelliten von mehr 32.000 Kilometern.