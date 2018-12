Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welchen Treibstoff haben die Voyager-Sonden an Bord? Die beiden Voyager-Sonden haben Hydrazin für ihre Steuerdüsen an Bord. Diese werden verwendet, um die Sonde richtig auszurichten, beispielsweise die Antenne Richtung Erde. Die Elektrizitätsversorgung läuft über eine Radionuklidbatterie, bei der Strom aus der Zerfallswärme von Plutonium-238 erzeugt wird. Während das Hydrazin noch für einige weitere Jahrzehnte reichen dürfte, rechnet das Team damit, dass bereits in den 2020er Jahren die Radionuklidbatterien nicht mehr ausreichend Strom liefern, um den Kontakt zu den beiden Voyager-Sonden aufrecht zu erhalten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.