Müsste es bei Meteorschauern nicht jede Menge Einschläge auf dem Mond geben? "Jede Menge" ist vielleicht relativ, aber es gibt solche Einschläge und sie lassen sich, wenn die Einschläge energiereich genug sind, sogar mit amateurastronomischen Mitteln beobachten. Auf der Mondoberfläche kommen ja auch noch Partikel an, die in der Atmosphäre der Erde schnell verglühen, so dass die Zählung dieser Einschläge wichtige Informationen über einen Meteorschauer liefern kann. Auch außerhalb der Zeit für typische Meteorschauer ist eine Beobachtung der dunklen Bereiche des Mondes interessant, um mehr über die Häufigkeit solcher Einschlägen zu erfahren. Dafür gibt es bei der NASA beispielsweise das Programm Lunar Impact Monitoring.