Wie sieht es mit Leben auf den Monden der Gasplaneten aus? Lange Zeit galten die eisigen Monde der Gasriesen Jupiter und Saturn als eher langweilig, doch inzwischen hält man sie für die spannendsten Orte im Sonnensystem für die Suche nach außerirdischem Leben. Man hat nämlich entdeckt, dass es unter der Eisschicht einiger Monde einen Ozean aus flüssigem Wasser gibt. An dessen Boden könnten Bedingungen herrschen, die denen in der Tiefsee der Erde gleichen, so dass theoretisch auch die Entstehung von Leben möglich wäre. Ob es hier aber tatsächlich Leben gibt oder ob tatsächlich alle Bedingungen für die Existenz von Leben vorhanden sind, weiß man bislang nicht. Dies dürften erst Missionen zeigen, die vor Ort Untersuchungen machen können. Bislang kennt man nur Leben auf der Erde und weiß auch nicht, was letztendlich die entscheidenden Faktoren für dessen Entstehung waren.