Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist der synodische Monat länger als der siderische Monat? Das liegt an dem Verfahren zur Messung eines Monats, also der Umlaufzeit des Mondes um die Erde. Die siderische Umlaufzeit des Mondes um die Erde ist auf den Fixsternhimmel bezogen, während die synodische Umlaufzeit die Zeit ist, nach der der Mond wieder dieselbe Stellung in Bezug auf die Sonne hat. Ein siderischer Monat ist also die Zeit bis der Mond wieder - bezogen auf einen Fixstern - an der gleichen Stelle des Himmels steht. Er ist etwa 27 Tage, 7 Stunden und 43 Minuten lang. Der synodische Monat ist die Zeit zwischen zwei Vollmonden und das sind rund 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten. Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass Erde und Mond im Laufe eines Monats weiter um die Sonne gewandert sind und somit die Stellung Erde-Mond-Sonne eine andere ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.