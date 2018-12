Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es Leben auf einem Gasplaneten geben? Leben auf Gasplaneten müsste es wenn dann in der Atmosphäre des Planeten geben. Zwar haben wohl auch Gasplaneten einen festen Kern im Zentrum, doch sind die Bedingungen dort wegen der gewaltigen Atmosphäre darüber so extrem, dass man sich Leben hier kaum vorstellen kann. Da man bislang keinerlei Hinweise auf Leben auf anderen Welten gefunden und bislang auch nicht einmal vollständig verstanden hat, welche Umstände genau dafür verantwortlich waren, dass Leben auf unserer Heimatwelt entstehen konnte, lässt sich über die Möglichkeit von Leben in den gewaltigen Gashüllen bestenfalls spekulieren. Das haben aber einige prominente Wissenschaftler schon getan: Der bekannte amerikanische Astronom Carl Sagan war beispielsweise an einer Studie beteiligt, die das mögliche Aussehen von ammoniakbasiertem Leben in der Jupiteratmosphäre untersucht hat. Die Wissenschaftler spekulierten über verschiedene Formen von Lebewesen, darunter riesige ballonförmige Kreaturen, die in der Atmosphäre schweben, die von anderen Lebewesen gejagt werden. Bis heute ist dies aber alles Spekulation geblieben. Auf den Monden der Gasriesen sieht es allerdings etwas anders aus: Hier könnten in bestimmten Nischen sogar Bedingungen herrschen, die beispielsweise denen in Tiefseeregionen der Erde gleichen. Da wäre also sogar recht "normales" Leben vorstellbar. Doch bleibt auch dies Spekulation. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.