Könnte das James Webb Space Telescope die Oberfläche von Kepler-186f beobachten? Der Planet Kepler-186f umrundet den 582 Lichtjahre entfernten Stern Kepler-186. Der Planet wurde nicht direkt beobachtet, sondern man konnte verfolgen, wie sich die Helligkeit seiner Sonne verringert hat, als er - von der Erde aus betrachtet - vor der Scheibe seines Sterns vorüberzog. Der Stern wurde in den Daten des Weltraumteleskops Kepler entdeckt, das mithilfe dieser "Transitmethode" mehrere tausend Planeten um andere Sterne aufgespürt hat. Kepler-186f gleicht in der Größe etwa unserer Erde und befindet sich zudem noch in der sogenannten habitablen Zone um seinen Stern, also in einem Bereich, in dem Wasser theoretisch in flüssiger Form auf der Oberfläche vorkommen könnte. Seine Entfernung zu seinem Stern ist weniger als halb so groß wie die Entfernung der Erde von der Sonne, dafür ist der Stern Kepler-186 allerdings ein Roter Zwerg, also nicht so hell. Mit aktuellen, aber auch mit den Teleskopen der nächsten Generation wird es kaum möglich sein, festzustellen, ob Kepler-186f beispielsweise eine Atmosphäre besitzt. Dazu ist der Planet einfach zu weit entfernt. Das James Webb Space Telescope wird hier aber bei näher gelegenen Planeten wichtige Beiträge leisten können. Ein "Blick" auf die Oberfläche ist nur bei Planeten möglich, die man direkt beobachten kann.