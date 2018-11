Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum war Hermes für die ESA kein Erfolg? Hermes war der Name einer europäischen Raumfähre, die mit einer Ariane-Trägerrakete gestartet werden sollte. Das Projekt war Teil eines größeren Programms, in dessen Rahmen auch eine europäische Raumstation gebaut werden sollte. All dies wurde in den 1980er Jahren geplant. Im Laufe der Zeit wurde das Projekt nicht nur immer teurer, sondern es ergaben sich mit Ende des Kalten Krieges ganz neue Kooperationsmöglichkeiten, was schließlich zur Einstellung der Entwicklung führte. Die ESA arbeitete nun mit der russischen Raumfahrtbehörde zusammen, aus der europäischen Raumstation wurde schließlich das Weltraummodul Columbus als Teil der Internationalen Raumstation ISS. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.