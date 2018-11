Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was trägt Funkwellen im All? Funkwellen sind, anders als Schallwellen, elektromagnetische Welle. Bei ihnen schwingt praktisch das elektromagnetische Feld, so dass kein Medium bzw. keine Trägersubstanz für ihre Ausbreitung benötigt wird. Deswegen können sich Licht- und Funkwellen auch im Weltraum, also im Vakuum, ausbreiten, Schallwellen hingegen nicht, da diese ein Medium benötigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.