Wann ist der nächste Außenbordeinsatz auf der ISS geplant? Nach den aktuellen Planungen sollen am 3. Dezember 2018 drei neue Besatzungsmitglieder zur Internationalen Raumstation ISS starten. Am 11. Dezember ist dann ein Außenbordeinsatz geplant, bei dem die Sojus-Raumkapsel untersucht werden soll, mit der auch Alexander Gerst kurz vor Weihnachten zur Erde zurückkehren wird. Hier hatte man im Sommer ein Loch entdeckt, das aber schnell wieder abgedichtet wurde und sich auch nicht in dem Segment befand, das für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre von Bedeutung ist. Trotzdem soll der Ursprung des Lochs geklärt werden.