Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert nun mit der abgeschalteten Kepler-Sonde? Das Weltraumteleskop Kepler, auf dessen "Konto" unzählige Entdeckungen extrasolarer Planeten gehen, wurde von der NASA vor wenigen Tagen, am 15. November, komplett abgeschaltet - und damit übrigens genau am 388. Todestag von Johannes Kepler. Das Teleskop verbleibt auf seiner Umlaufbahn um die Sonne. Es bewegt sich auf einer Bahn, auf der es etwas weiter von unserem Zentralstern entfernt ist, als die Erde. Dadurch benötigt es für einen Umlauf etwa länger, fällt also immer weiter "hinter" die Erde zurück. Im Jahr 2060 ist es soweit zurückgefallen, dass die Erde es auf ihrer Bahn wieder einholt. Durch den gravitativen Einfluss der nahen Erde wird die Sonde dann auf eine Bahn gelenkt, auf der sie der Sonne etwas näher ist als die Erde, so dass sie dann der Erde vorauseilt. 2117 holt dann Kepler die Erde wieder ein und wechselt durch den Einfluss der Erde wieder auf die entferntere Umlaufbahn. Dieses Bahnwechsel im Abstand von einigen Jahrzehnten wird auf absehbare Zeit so weitergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.