Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird die Arbeit von Raumfahrern vergütet, wie sehen die Sozialleistungen aus? Astronauten sind in der Regel Mitarbeiter der jeweiligen Raumfahrtagenturen und Raumfahrtbehörden. Sie sind also praktisch Angestellte im öffentlichen Dienst. Die Bezahlung erfolgt nach festen Gehaltsgruppen, die die jeweiligen Organisationen festgelegt haben. Für ihre Mitarbeiter bietet beispielsweise die ESA umfangreiche Sozialleistungen, die die Angestellten und deren Familien gegen die Folgen von Dienstunfällen usw. absichern sowie ein Betriebsrentenprogramm, in das jeder Mitarbeiter einzahlen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.