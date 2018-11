Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum erscheint Merkur auf Aufnahmen von Mariner 10 braun, obwohl der Planet Merkur grau ist? Raumsonden machen in der Regel keine Farbbilder, sondern Schwarz-Weiß-Aufnahmen durch verschiedene Filter, die sie an Bord haben. Aus diesen einzelnen Schwarz-Weiß-Fotos kann man dann versuchen, eine Farbansicht zu erzeugen. Wie gut dies gelingt, hängt natürlich von den vorliegenden Aufnahmen und den verwendeten Filtern ab. Daten der NASA-Sonde Messenger haben gezeigt, dass Merkur in der Farbe unserem Mond ähnelt, also gräulich ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.