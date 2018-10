Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange kann die ISS unbesetzt bleiben? Es gibt da keine spezifische zeitliche Grenze: Die Internationale Raumstation ISS wird auch jetzt schon von Bodenstationen auf der Erde gesteuert, so dass sie für einige Monate problemlos unbesetzt betrieben werden kann. Schwierigkeiten würde man nur dann bekommen, wenn irgendetwas an Bord kaputt geht - und dies lässt sich natürlich nicht vorhersagen. Das schlimmste Szenario wäre, wenn die ISS ins Trudeln geraten würde, die Sonnensegel dadurch nicht mehr korrekt ausgerichtet werden könnten, so dass die Energieversorgung zusammenbricht und durch die Bewegung der Station auch kein Raumschiff mehr andocken kann. Obwohl das Szenario recht unwahrscheinlich ist, werden NASA und Roscosmos alles daran setzten, die ISS nicht unbesetzt zu lassen - allein schon aus psychologischen Gründen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.