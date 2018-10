Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Mond soll durch eine Kollision mit der Erde entstanden sein. Weiß man, wo diese Kollision stattfand? Tatsächlich ist die aktuell akzeptierte Theorie zur Entstehung des Mondes, dass in der Frühphase des Sonnensystems ein etwa marsgroßes Objekt mit der Erde kollidiert ist und sich aus dem dabei ins All geschleuderten Material der Mond gebildet hat. Die Erde war zu dieser Zeit noch nicht "ausgewachsen" und sie wurde durch den Einschlag komplett aufgeschmolzen. So lassen sich heute keine Krater oder ähnlichen Zeugnisse mehr finden, die verraten könnten, wo dieser Einschlagort war. Natürlich kann man mithilfe von Computersimulationen gewisse Einschlagwinkel und Geschwindigkeiten ausprobieren, um so festzustellen, ob das gewünschte Ergebnis herauskommt. Einem "Einschlagort" kann man jedoch so nicht herausfinden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.