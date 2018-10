Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Überlegungen im Falle einer längeren bemannten Marsmission die durch die Sonne verursachte Kommunikationsunterbrechung während der Konjunktion durch entsprechend positionierte Satelliten zu überbrücken? In den Tagen rund um die Konjunktion des Mars, wenn der Rote Planet also - von der Erde aus betrachtet - direkt hinter der Sonne steht, wird die Kommunikation mit den Sonden auf dem Mars unterbrochen, weil die Sonne die Funkverbindung stört. Tatsächlich hat die europäische Weltraumagentur ESA schon einmal über ein Konzept nachgedacht, um trotzdem eine ständige Kommunikation mit Astronauten auf der Oberfläche des Mars gewährleisten zu können. Dazu würde es mindestens eines Satelliten bedürfen, der die Sonne in ausreichendem Abstand zum Mars umkreist und so als "Relaisstation" für die Kommunikation dienen kann. Technisch möglich wäre eine solche Lösung, die Frage ist nur, ob sich dieser Aufwand tatsächlich lohnt, da die Kommunikationspause ja nur wenige Tage innerhalb von rund zwei Jahren beträgt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.