Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum findet man kleinste Brocken am Rand des Sonnensystems, aber nicht den dort vermuteten Planeten? Weil die Brocken "am Rand des Sonnensystems", also im Kuipergürtel und "dahinter", uns noch deutlich näher sind als der in den Außenbereichen von einigen Astronomen vermutete Planet. So nähert sich beispielsweise das Objekt 2015 TG 387 , dessen Entdeckung unlängst veröffentlicht wurde, der Sonne auf etwa 65 Astronomische Einheiten - beim vermuteten "Planeten Neun" beträgt der Abstand minimal rund 200 Astronomische Einheiten. Eine Astronomische Einheit ist der mittlere Abstand der Erde von der Sonne. Zudem sind diese Funde nicht das Ergebnis gezielter Suchen nach exakt diesen Objekten, sondern eher Zufallsfunde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.