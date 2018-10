Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man Satelliten auch sehen? Ja, es kommt natürlich auf die Größe des Satelliten an und wie gut er die Sonne reflektiert. Satelliten lassen sich generell - wie auch die Internationale Raumstation ISS - immer dann als helle, sich schnell bewegende Lichtpunkte erkennen, wenn sie auf ihrer Umlaufbahn noch oder schon von der Sonne angestrahlt werden, es auf der Erde aber bereits oder noch immer dunkel ist - also immer vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang. Auf Seite wie Heavens Above gibt es detaillierte Vorhersagen, welche Satelliten wann an einem bestimmten Ort der Erde zu sehen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.