Ist der Jupiter auf Bildern nur durch das Sonnenlicht so hell oder strahlt er selbst Licht aus? Wie alle Planeten an unserem Nachthimmel erscheint Jupiter nur deswegen so hell, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Allerdings weist Jupiter eine kleine Besonderheit auf: Er strahlt mehr Energie ab, als er von der Sonne erhält. Grund ist, dass sich der Planet immer noch zusammenzieht und dadurch Wärmeenergie entsteht. Diese ist aber im sichtbaren Bereich des Lichts nicht zu sehen.