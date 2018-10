Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind Europäer und Amerikaner nicht mehr an der ISS interessiert oder warum kann nur noch Russland Personen zur Raumstation bringen? Das Interesse ist sicherlich vorhanden, aber es gab vor allem auf Seiten der USA in den letzten Jahrzehnten einige Versäumnisse, die sich nun bitter rächen: So wurde es beispielsweise versäumt, sich rechtzeitig über einen Nachfolger für die Space Shuttle Gedanken zu machen. Als dann mit entsprechenden Planungen und Entwicklungen begonnen wurde, liefen die Kosten komplett aus dem Ruder, wurden gestoppt und die Entwicklung von Transportkapazitäten auf den privaten Sektor übertragen. In den kommenden Jahren werden vermutlich die Unternehmen SpaceX und auch Boeing mit dem Transport von Besatzungsmitgliedern zur ISS beginnen können, aktuell sind sie allerdings noch nicht soweit. Dass man über viele Jahre für den Besatzungswechsel allein auf russische Sojus-Raumschiffe angewiesen sein würde, kann niemand so geplant haben und dürfte auch vielen Verantwortlichen in den USA eher unangenehm sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.